Fenerbahçe Alanyaspor maçı sonrası Jorge Jesus: Daha iyisini yapabiliriz

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe sahasında Alanyaspor'u 5-0 mağlup etti. Maçın ardından Jorge Jesus konuştu. Jesus, "Takımım her maç daha güçlü bir görüntü sergiliyor, her maç hocalarının istediklerini daha iyi şekilde yapıyorlar. 20 gol attık. Ne kadar tehlikeli olduğumuzu gösteriyor. Hala daha iyi olabiliriz. Takımımı tebrik ediyorum. Tadını çıkaracağız." dedi.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 18.09.2022- 22:29 Güncelleme Tarihi: 18.09.2022- 22:32