Fenerbahçe Alanyaspor maçı sonrası Jorge Jesus: Daha iyisini yapabiliriz
Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe sahasında Alanyaspor'u 5-0 mağlup etti. Maçın ardından Jorge Jesus konuştu. Jesus, "Takımım her maç daha güçlü bir görüntü sergiliyor, her maç hocalarının istediklerini daha iyi şekilde yapıyorlar. 20 gol attık. Ne kadar tehlikeli olduğumuzu gösteriyor. Hala daha iyi olabiliriz. Takımımı tebrik ediyorum. Tadını çıkaracağız." dedi.
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 18.09.2022- 22:29 Güncelleme Tarihi: 18.09.2022- 22:32
İŞTE JESUS'UN SÖZLERİ:
Takımım her maç daha güçlü bir görüntü sergiliyor, her maç hocalarının istediklerini daha iyi şekilde yapıyorlar. 20 gol attık. Ne kadar tehlikeli olduğumuzu gösteriyor. Hala daha iyi olabiliriz. Takımımı tebrik ediyorum. Tadını çıkaracağız.
Eğer sezon bittiğinde Fenerbahçe şampiyon olursa o zaman bu rekorların bir anlamı olur. Bu bir takım çalışması. Kaleci İrfan hariç kadrodaki tüm oyuncular ilk 11 başladı. Takım olduğumuzun bir göstergesi bu