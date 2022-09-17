Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia attığı gollerin yanı sıra Sarı-Lacivertliler'e bağlılığıyla da gönüllere taht kuracak. Yıldız futbolcuya geçtiğimiz çarşamba günü Suudi Arabistan'dan müthiş bir teklif geldi.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Enner Valencia'dan sürpriz karar! Teklifi reddetti
Fenerbahçe'nin bu sene parlayan yıldızı Enner Valencia ile ilgili çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Yıldız oyuncuya, Suudi Arabistan'dan dev bir teklif geldiği kaydedildi. Ancak Ekvadorlu futbolcunun bu teklifi reddettiği ifade edildi. İşte o teklifin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
FENERBAHÇE'DEN YILLIK 1.5 MİLYON EURO KAZANIYOR
Takvim'in haberine göre, bir Suudi Arabistan kulübü Enner Valencia'ya 4 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme teklif etti. Valencia, 12 milyon Euro'luk teklifi hiç düşünmeden geri çevirdi. 32 yaşındaki yıldız Fenerbahçe'den yıllık 1.5 milyon Euro kazanıyor.
BURADAN AYRILMAK İSTEMİYORUM
Sarı-Lacivertliler'in yıldız oyuncusunun yakın çevresine, "Fenerbahçe'de çok mutluyum. Burada şampiyonluk yaşamak istiyorum. Bunu başarmadan, müthiş taraftarımızı sevindirmeden buradan ayrılmak istemiyorum" dediği öğrenildi.