Yoğun süren transfer çalışmaları, 8 Eylül'de tamamlandı. Yönetim şimdi gözünü iç transfere çevirdi. Sarı-Lacivertliler, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcularla kısa sürede masaya oturmaya başlayacak. Listenin 1 numarası ise kaptan Altay Bayındır...
Fenerbahçe'de flaş Altay Bayındır gelişmesi! Yeni sözleşme...
Fenerbahçe haberi: Sarı-lacivertli ekipte sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan kaleci Altay Bayındır için harekete geçildi. Fenerbahçe yönetimi, 24 yaşındaki kaleciyle 5 yıllık yeni sözleşmeye imza atmak istiyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
2019'da Ankaragücü'nden henüz 21 yaşındayken transfer edilen dönemin genç file bekçisi, önce Fenerbahçe 'de kaleyi devraldı. Ardından hem performansı hem de takım içindeki duruşuyla kaptanlığa kadar yükselen Altay, Milli formayı giymenin gururunu da yaşadı.
Fanatik'in haberine göre yönetim, 24 yaşındaki file bekçisiyle 5 yıllık yeni sözleşmeye imza atmak istiyor. Hem yıldız kaleci hem de menajeriyle yapılan görüşmelerde büyük yol katedildi. Altay'ın senelik 500 bin Euro olan maaşının 1 milyon Euro'ya yükseltilmesi bekleniyor.