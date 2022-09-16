Fanatik'in haberine göre yönetim, 24 yaşındaki file bekçisiyle 5 yıllık yeni sözleşmeye imza atmak istiyor. Hem yıldız kaleci hem de menajeriyle yapılan görüşmelerde büyük yol katedildi. Altay'ın senelik 500 bin Euro olan maaşının 1 milyon Euro'ya yükseltilmesi bekleniyor.