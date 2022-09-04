Transfer döneminin son günleri yaklaşırken Fenerbahçe'de gözler ayrılacak isimlere çevrildi.
Mauricio Lemos'tan şok hamle! Fenerbahçe'yi sildi
Fenerbahçe'deki performansıyla hayal kırıklığı yaratan Mauricio Lemos ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Uruguaylı savunmacı, ortaya koyduğu oyunla teknik direktör Jorge Jesus'u ikna edememişti. Takımdan ayrılması beklenen 26 yaşındaki stoper, sosyal medya hesabından şok bir hamlede bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Yabancı kuralı nedeniyle bazı isimlerle vedalaşılması zorunlu hale geldi.
Son olarak Michy Batshuayi'nin kadroya katılmasıyla takımdaki yabancı sayısı 17'ye yükseldi.