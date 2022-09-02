UEFA'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor açıklaması!

UEFA, finansal kontrol açısından izlemeye alınan kulüpler arasında Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da yer aldığını duyurdu. UEFA'dan yapılan açıklamada bu sezon Finansal Fair Play kurallarını ihlal etme riski taşıdığı gerekçesiyle 19 kulübün gözlem altında tutulacağı belirtildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 02.09.2022- 18:23 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022- 18:46