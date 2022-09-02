Fenerbahçe, Belçikalı golcü Michy Batshuayi ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.



Sarı-lacivertli kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) 28 yaşındaki santrforun transferiyle ilgili yaptığı açıklama şöyle:



"Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Chelsea FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak 3.500.000 Avro ödenecektir.



Futbolcuya 2022-2023 sezonu için 3.000.000 Avro, 2023-2024 sezonu için 3.000.000 Avro ve 2024-2025 sezonu opsiyonlu olmak üzere 3.000.000 Avro ödenecektir."

SELAHATTİN BAKİ: ÇOK BÜYÜK BİR GÜÇ KATACAK

Fenerbahçe'de yönetici Selahattin Baki transfer hakkında, "Aradığımız bir profildi. Hocamızla beraber geldiğinden beri bazı isimler üzerinde çalışıyorduk, kendisinin en çok istediği bir iki oyuncudan bir tanesiydi. İki tane İngiliz kulübüyle transfer rekabetine girdik, dün gece galip çıkmasını bildik. Ama kendisinin hakkını vereyim, güzel bir duruş gösterdi ve buraya gelmek istedi. Artık evi burası, evi Kadıköy! Bu seneki yapılanmamızda kadromuza çok büyük bir derinlik, çok büyük bir güç katacak. Hayırlı uğurlu olsun. Allah futbolcu şansı versin. Bu yolun sonu inşallah şampiyonluk olsun." şeklinde konuştu.

BATSHUAYI: ÇOK KEYİFLİ VE MUTLUYUM



Sarı-lacivertlilerin yeni golcüsü Michy Batshuayi ise "Gerçek anlamda çok heyecanlı olduğumu söylemek istiyorum. Aynı zamanda çok keyifli ve mutluyum. Bu ülkeye döndüğüm için, özellikle de bu camiaya, bu kulübe geldiğim için çok mutluyum. Benim açımdan çok önemli çünkü burada olmak kendimi fazlasıyla iyi hissettiriyor ve geldiğim andan itibaren de çok iyi karşılandım." dedi.

Fenerbahçe, ayrıca sosyal medyadan da Batshuayi için bir video paylaştı...