Maxi Lopez adım adım Fenerbahçe'ye! Edinson Cavani Valencia'ya transferini açıkladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United ile sözleşmesi biten Edinson Cavani'nin yeni takımı belli oldu. Uruguaylı golcü La Liga ekiplerinden Valencia'ya transfer oldu. Böylelikle sarı-lacivertlilerin transfer hedefindeki Maxi Lopez'in yolu da açılmış oldu. | Transfer haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 29.08.2022- 15:45 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022- 15:59