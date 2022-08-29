Fenerbahçe'ye transferde müjdeli haber geldi. Forvet bölgesini güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Valencia'dan Maxi Lopez için girişimlerde bulunmuştu.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United ile sözleşmesi biten Edinson Cavani, La Liga ekiplerinden Valencia'ya transfer oldu.
Bu anlaşma sonrası İspanyol ekibinin Maxi Lopez konusunda sarı-lacivertlilerle anlaşması bekleniyor.
?? Cavani ya está en Valencia— El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) August 29, 2022
O? "El @valenciacf ha apostado muy fuerte por mí. Estoy muy feliz"
?? #Golazo pic.twitter.com/79nKJnFLuH