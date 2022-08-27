Fenerbahçe'de iyice gözden düşen Dimitris Pelkas takımdan ayrılıyor. Geldiği sezon gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren Yunan oyuncu, Jorge Jesus'un gelişi ile gözden düştü.
İngiltere Premier Ligi'ne yükselmeye çalışan Hull City, Yunan oyuncuyu transfer ediyor. Teknik direktör Şota Arveladze, Pelkas hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Gürcü çalıştırıcı, "72 saat içinde aramıza katılacak oyuncular var. Bu isimlerden biri Dimitris Pelkas." ifadelerini kullandı.
28 yaşındaki oyuncu bu sezon Fenerbahçe'de süre bulamadı.