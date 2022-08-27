FENERBAHÇE HABERLERİ - Pelkas için resmi açıklama! Şota Arveladze duyurdu

FENERBAHÇE HABERLERİ - Pelkas için resmi açıklama! Şota Arveladze duyurdu

Yaptığı transferlerle İngiltere Premier Ligi'ne yükselmek isteyen Hull City, bir ismi daha kadrosuna katıyor. Teknik direkör Şota Arveladze, Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Dimitris Pelkas'ın takıma katılacağını açıkladı. Yunan oyuncu, 72 saat içerisinde sarı -lacivertli ekipten ayrılacak. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 27.08.2022- 21:00