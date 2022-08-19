Spor Toto Süper Lig'in ilk 2 haftasında 4 puan toplayan ve Avrupa Ligi play off'unda Austria Wien'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezon kiralık olarak gönderdiği Muhammed Gümüşkaya'ya ise Belçika'dan sürpriz bir talip çıktığı iddia edildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Yeni sezon transferlerini takıma katan Fenerbahçe'de gidecek isimler de netleşiyor. Sezon başında Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile anlaşan Fenerbahçe'de takıma birçok takviye yapıldı.

Sarı lacivertliler Süper Lig'de 2 maçta 4 puan topladı. Süper Lig'in ilk haftasında Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de Jesus kadroda değişikliğe gitti. Sarı lacivertliler Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup etmesinin ardından, UEFA Avrupa Ligi'nde Wien deplasmanında kazandı. Kanarya, Austria Wien'i 2-0'lık skorla mağlup etti ve Kadıköye'de oynanacak rövanş öncesi avantajı kaptı.

Sezon öncesi gidecek isimleri netleştiren Portekizli çalıştırıcı gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.

WESTERLO MUHAMMED GÜMÜŞKAYA'YI İSTİYOR

fotomac.com.tr'den Enes Cevahirci'nin Belçika basınından derlediği habere göre; Fenerbahçe'nin geçen sezon kiralık olarak gönderdiği Muhammed Gümüşkaya'yı Westerlo'nun istediğini yazdı.

Daha önce Göztepe forması giyen milli futbolcu Halil Akbunar'ı kadrosuna katan Belçika temsilcisi Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki futbolcusu Muhammed Gümüşkaya'yı radarına aldı. Westerlo kulübünün ikinci başkanı olan Hasan Çetinkaya Fenerbahçe'de uzun yıllar görev aldı.