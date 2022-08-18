UEFA Şampiyonlar Ligi play-off ön eleme turunda Austria Wien ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler, "Austria Wien - Fenerbahçe canlı anlatım, Austria Wien - Fenerbahçe maçı canlı İZLE" gibi aramalarda bulunuyor. Austria Wien - Fenerbahçe maçının detayları ve canlı anlatımı haberimizde...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off ön eleme turunda Austria Wien ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler, "Austria Wien - Fenerbahçe canlı anlatım, Austria Wien - Fenerbahçe maçı canlı İZLE" gibi aramalarda bulunuyor. Austria Wien - Fenerbahçe maçının detayları ve canlı anlatımı haberimizde...

AUSTRIA WIEN - FENERBAHÇE İLK 11'LER

Austria Wien: Früchtl, Galvao, Huskovic, Mühl, Wustinger, Braunöder, Ranftl, Fischer, Fitz, Martins, Koumetio

Fenerbahçe: Altay, Lemos, Szalai, Peres, Ferdi, Crespo, İsmail Yüksek, Alioski, Rossi, King, Serdar Dursun

AUSTRIA WIEN - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Austria Wien maçı saat 22.00'de başladı. Karşılaşma Generali Arena Stadı'nda oynanıyor ve Spor Smart'ta canlı olarak yayınlanıyor.

MAÇTAN NOTLAR:

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Avusturya'nın Austria Wien ekibine konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, ligde son oynadıkları Kasımpaşa maçına göre ilk 11'inde 1'i zorunlu 7 değişikliğe gitti.

Deneyimli teknik adam, Viola Park'ta oynanan karşılaşmada takımını sahaya 3-4-3 sistemiyle sürdü.

Jesus, Kasımpaşa maçında ilk 11'de oynayan isimlerden Altay Bayındır, Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu ve Joshua King'i Austria Wien'e karşı da 11'de görevlendirdi.

68 yaşındaki teknik adam, Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlayan Emre Mor'a cezası nedeniyle şans veremezken, Bright Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Willian Arao, Miha Zajc, Lincoln Henrique ve Enner Valencia'yı da yedek soyundurdu.

Jorge Jesus, Austria Wien karşısında kalede Altay Bayındır'a görev verirken, savunma hattı Mauricio Lemos, Attila Szalai ve Luan Peres'ten oluştu.

Orta sahanın sağında Ferdi Kadıoğlu'nu oynatan Jesus, solda ise yeni transfer Ezgjan Alioski'ye şans verdi. Orta ikilide Miguel Crespo ve İsmail Yüksek görev alırken, hücum üçlüsü Joshua King, Diego Rossi ve Serdar Dursun'dan oluştu.

Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Gustavo Henrique, Willian Arao, Filip Novak, Bright Osayi-Samuel, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Arda Güler, İrfan Can Kahveci ve Enner Valencia ise maçta yedek soyundu.

ALıOSKı 11'DE

Fenerbahçe'nin yeni transferi Ezgjan Alioski, sarı-lacivertli formayı ilk kez terletti.

Transferinin ardından takımıyla hiç görev almayan deneyimli sol bek, Austria Wien maçına ilk 11'de başladı.

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK

Fenerbahçe, Austria Wien karşısında 1 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde UEFA kadrosunda bulunan Emre Mor, sarı kart cezası nedeniyle Avusturya'ya getirilmedi.

Emre'nin yanı sıra sakatlığı bulunan Bruma kadrodan çıkarılırken, Portekizli oyuncunun yerine Filip Novak kadroya dahil edildi.

MERT HAKAN İLK KEZ KADRODA

Fenerbahçe'nin tecrübeli ismi Mert Hakan Yandaş, bu sezon resmi maçlarda ilk kez kadroda yer aldı.

Sezon başı kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan 27 yaşındaki oyuncu, Austria Wien karşısında bu sezon sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı.

Mert Hakan, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

İRFAN CAN KAHVECİ 4 MAÇ SONRA

Fenerbahçe'nin bir diğer tecrübeli ismi İrfan Can Kahveci, 4 maç sonra kadroda yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Dinamo Kiev'e karşı forma giyen ve ardından sakatlık yaşayan İrfan Can Kahveci, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Slovacko maçlarının yanı sıra ligdeki Ümraniyespor ve Kasımpaşa maçlarını kaçırmıştı.

İrfan da Mert Hakan gibi maça yedekler arasında başladı.

TÜRK TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Fenerbahçe'nin Austria Wien ile oynadığı karşılaşmaya Türk taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Maçtan saatler önce stat civarında toplanmaya başlayan taraftarlar, karşılaşma öncesinde de sarı-lacivertlilere büyük destek verdi.

Karşılaşmayı Fenerbahçeli taraftarların yanı sıra, diğer Türk takımlarının formalarını giyen Türk seyirciler de takip etti.