Fenerbahçe Austria Wien maçına hazır! Bruma, Joao Pedro, Serdar Aziz ve Nazım Sangare...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Avusturya ekibi Austria Wien ile deplasmanda oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını tamamladı. Sakatlığı bulunan Bruma çalışmaya katılmadı. Tedavileri süren Serdar Aziz ile Nazım Sangare de bireysel çalışmalarına devam etti. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.08.2022- 11:20