Spor Toto Süper Lig'in 2'nci haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup etti.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Cristiano Ronaldo açıklaması!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini alan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, mücadele sonrası basın toplantısı düzenledi. Portekizli çalıştırıcı, Manchester United forması giyen dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile ilgili sorulan soruyu da yanıtladı. İşte o açıklamalar... (FB spor haberi)
Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jorge Jesus açıklamalarda bulundu.
İyi bir galibiyet aldıklarını belirten Jesus, "Sonuca baktığımız zaman kolay bir galibiyet gibi gözüküyor ama maçı kolaylaştıran bizim performansımız oldu.