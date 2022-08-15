Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Ligin ilk haftasında Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan sarı-lacivertli takım, 3 paun ile tanışmak istiyor. Kasımpaşa ise, ilk hafta Başakşehir karşısında uğradığı 4-0'lık yenilgiyi unutturmak istiyor. Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının canlı anlatım haberimizde...
KASIMPAŞA - FENERBAHÇE İLK 11'LERİ
Kasımpaşa: Ertuğrul, Graova, Fall, Hajradinovic, Eysseric, Bahoken, Petretta, Aytaç, Bersant Celina, Hasan Emre, Hadergjonaj
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Henrique, Szalai, Ferdi, Emre, Arao, Zacj, Lincoln, King, Valencia
KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı 15 Ağustos Pazartesi günü saat 21:45'te başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.