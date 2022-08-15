Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı CANLI İZLE (Kasımpaşa - Fenerbahçe canlı anlatım)

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Ligin ilk haftasında Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan sarı-lacivertli takım, 3 paun ile tanışmak istiyor. Kasımpaşa ise, ilk hafta Başakşehir karşısında uğradığı 4-0'lık yenilgiyi unutturmak istiyor. Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının CANLI ANLATIMI haberimizde...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 15.08.2022- 21:44