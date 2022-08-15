Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu oldu. Sarı-lacivertli ekip, Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup etti. Maçtan sonra Fenerbahçe'den Joshua King önemli açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu oldu. Sarı-lacivertli ekip, Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup etti. Maçtan sonra Fenerbahçe'den Joshua King önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Joshua King'in sözleri:

Mutluluk verici bir skor. Geçen hafta hayal kırıklığı yaşadık. Ümraniyespor'u yenmemiz gerekiyordu. Bugün rakibin kırmızı kart görmesi işlerimizi kolaylaştırdı. Sürekli ve sürekli denemek zorundayız. Eninde sonunda top ağlarla buluşacak.

7 sene boyunca Premier Lig'deydim ve oldukça sıkı bir lig. Türkiye ligi dışarıdan bakınca küçümseniyor ancak öyle değil. %85 hazır hissediyorum. Antrenörümle birlikte çalışmalara devam ediyoruz. Vücudum yavaş yavaş alışıyor. Bugün gösterdiğim performanstan memnunum.