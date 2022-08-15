Hull City Teknik Direktörü Şota Arveladze, Dimitris Pelkas transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas Ada yolcusu! Hull City'den resmi açıklama
Fenerbahçe transfer haberi: Sarı-lacivertli ekipte flaş bir ayrılık yaşanıyor. Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitris Pelkas için Hull City Teknik Direktörü Şota Arveladze'den resmi açıklama geldi ve transferi duyurdu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Hull City Menajeri Shota Arveladze yaptığı açıklamada, "Pelkas, çok iyi bir oyuncu. Fenerbahçe'de kalitesini gösterdi.
Herkesin bildiği bir milli takım oyuncusu." dedi.