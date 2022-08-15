Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Avusturya Wien maçı kadrosunu açıkladı!

Avrupa Ligi play-off turunda Avusturya Wien ile deplasmanda kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe, kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Sarı lacivertlilerin açıkladığı listede; Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Steven Caulker, Filip Novak, Max Meyer, Dimitris Pelkas, Burak Kapacak, Joao Pedro, Mergim Berisha ve Tiago Çukur yer almadı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 15.08.2022- 17:09 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022- 17:21