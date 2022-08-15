Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Avusturya Wien maçı kadrosunu açıkladı!
Avrupa Ligi play-off turunda Avusturya Wien ile deplasmanda kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe, kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Sarı lacivertlilerin açıkladığı listede; Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Steven Caulker, Filip Novak, Max Meyer, Dimitris Pelkas, Burak Kapacak, Joao Pedro, Mergim Berisha ve Tiago Çukur yer almadı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 15.08.2022- 17:09 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022- 17:21
Sarı-lacivertlilerin bildirdiği kadroda; Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Steven Caulker, Filip Novak, Max Meyer, Dimitrios Pelkas, Burak Kapacak, Joao Pedro, Mergim Berisha ve Tiago Çukur yer almadı.
Fenerbahçe'de ayrıca yeni transferler İrfan Can Eğribayat ve Ezgjan Alioski kadroya eklendi.