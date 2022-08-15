Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin geleceği belirsizliğini koruyor...
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Attila Szalai giderse alternatif Nino! Jorge Jesus onay verdi
2022-2023 sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da hız verdi. Sarı-lacivertliler birçok futbolcuyla kadrosunu güçlendirirken, Attila Szalai'ye taliplerin çıkması üzerine stoper mevkisine alternatif arayışlarına geçmişti. Kanarya, Macar stoperin ayrılması halinde Fluminense forması giyen Nino'yu kadrosuna katacak. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertli kurmaylar olası bir ayrılıkta Macar stoperin yerine ilk adayı belirlemiş durumda.
Takvim'in haberine göre; bu ismin Fluminense'de forma giyen Nino olduğu bildirildi.