Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren sarı lacivertlilerde transfer çalışmaları devam ediyor.
Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas Hull City yolcusu! İşte bonservis bedeli
Fenerbahçe transfer haberi: Jorge Jesus'u teknik direktörlük görevine sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları sürerken, gözler ayrılacak olan isimlere çevrildi. Portekizli teknik adamın gözüne giremeyen Dimitris Pelkas, yol ayrımında. Yunan oyuncusunun İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin yolunu tutacağı ifade edildi. İşte bu transferden Fenerbahçe'nin kasasına girecek para... (FB spor haberi)
Sarı lacivertli kulüp birçok yıldız ismi kadrosuna kattı.
Şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe Lig'in ilk haftasında Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı.