Yeni sezonda takıma bir çok takviye yapan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den David Luiz bombası! Sözleşmesi...
Fenerbahçe transfer haberi: Kim Min Jae'nin ayrılığı sonrası savunma hattına Gustavo Henrique ve Luan Peres'i kadrosuna katan sarı-lacivertli ekipte flaş bir gelişme yaşandı. Brezilya basını, Fenerbahçe'nin Flamengo forması giyen David Luiz'le ilgilendiğini yazdı. İşte o gelişmenin detayları... (FB spor haberi)
Savunma hattından beklediği katkıyı alamayan Jesus yıldız bir isim alarak stoper hattını sağlamlaştırmak istiyor.
Sarı lacivertliler yeni sezonda stoper bölgesine Luan Peres ve Gustavo Henrique transferlerini gerçekleştirdi.