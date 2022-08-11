TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den David Luiz bombası! Sözleşmesi...

Fenerbahçe transfer haberi: Kim Min Jae'nin ayrılığı sonrası savunma hattına Gustavo Henrique ve Luan Peres'i kadrosuna katan sarı-lacivertli ekipte flaş bir gelişme yaşandı. Brezilya basını, Fenerbahçe'nin Flamengo forması giyen David Luiz'le ilgilendiğini yazdı. İşte o gelişmenin detayları... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 11.08.2022- 11:21 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022- 12:17