Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Fenerbahçe maçı canlı izle)

Fenerbahçe bu sezon ilk sınavını Ümraniyespor karşısında verecek. Teknik direktör Jorge Jesus önderliğinde ilk lig maçına çıkacak olan sarı lacivertliler, şampiyonluk yolundaki rakiplerinin kazandığı haftada bu karşılaşmadan galibiyetle ayrıtmak istiyor. Zorlu maç öncesinde ilk 11'ler de belli oldu. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe bu sezon ilk sınavını Ümraniyespor karşısında verecek. Teknik direktör Jorge Jesus önderliğinde ilk lig maçına çıkacak olan sarı lacivertliler, şampiyonluk yolundaki rakiplerinin kazandığı haftada bu karşılaşmadan galibiyetle ayrıtmak istiyor. Zorlu maç öncesinde ilk 11'ler de belli oldu.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 21:45'te başlayacak mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Gustavo, Szalai, Peres, Arao, Emre, Lincoln, Rossi, King, Valencia.

Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan, Allyson, Glumac, Lenjani, Oğuz, Geraldo, A. Mrsic, Durel, Del Valle, Bettaieb.

JORGE JESUS LİGDEKİ İLK MAÇINA ÇIKACAK

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus da, yeni ekibinin başında Süper Lig'deki ilk maçına çıkacak. Sarı-lacivertli takım, Jesus yönetiminde Avrupa kupalarında 3 maç yaptı. Fenerbahçe, Jesus'un teknik direktörlüğünde UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında 0-0 berabere kaldığı Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e evinde 2-1 mağlup olmuştu. Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden sarı-lacivertli ekip, Slovacko'yu taraftarları önünde 3-0 yenerek avantajlı bir skor elde etmişti.

ÜMRANİYESPOR SÜPER LİG'DEKİ İLK MAÇINI OYNAYACAK

Süper Lig'in yeni İstanbul ekiplerinden Ümraniyespor da, ligdeki ilk heyecanını Fenerbahçe karşısında yaşayacak.

Ümraniyespor, geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de 70 puan toplarken, aynı puana sahip lider MKE Ankaragücü'nün ardından 2. sırada yer alarak bu sezon için Süper Lig'de mücadele etme hakkı elde etmişti.

Kırmızı-beyazlı takım, son olarak Hatayspor'da forma giyen 28 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Sackey ve Bursaspor'dan transfer edilen 27 yaşındaki sol bek Onur Atasayar ile 1+1 yıllık sözleşme imzalarken, 21 yaşındaki Gürcü orta saha Gagnidze'yi ise satın alma opsiyonuyla kiralayarak kadrosunu güçlendirdi.