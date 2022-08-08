Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 2022-23 sezonu ilk maçında bugün ligin yeni takımlarından Ümraniyespor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı, Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.



UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında geçtiğimiz hafta Çekya temsilcisi Slovacko'yu 3-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, lige de 3 puanla başlamayı hedefliyor.



Fotomaç'ın haberine göre, Teknik direktör Jorge Jesus, yeni ekibinin başında Süper Lig'deki ilk maçına çıkacak. Avrupa maçlarında görev almayan yeni transferleri Luan Peres ve Ezgjan Alioski de, Jesus'un görev vermesi halinde ilk kez taraftarın huzurunda olacak.



FENERBAHÇE - ÜMRANİYESPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Henrique, Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, Lincoln, Rossi, Emre Mor, Valencia



Ümraniyespor: Serkan, S. Göksu, Glumac, Allyson, Lenjani, Oğuz, Avounou, Mrsic, Geraldo, Del Valle, Bettaaieb



KANARYA'DA TAM 5 EKSİK VAR

Fenerbahçe'de ilk lig maçı öncesi 5 eksik bulunuyor. Bireysel çalışmalar gerçekleştiren İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra, sakatlıkları devam eden yeni transfer Joao Pedro, Serdar Aziz ve Nazım Sangare'nin Ümraniyespor'a karşı forma giyemeyecek.



LINCOLN YİNE EN BÜYÜK KOZ

Ümraniye maçında gözler Lincoln Henrique'de olacak. Sambacı, Slovacko'ya birisi frikikten attığı 2 uzak mesafe golüyle taraftarı mest etmişti. Forvette bugün de Valencia'nın oynaması bekleniyor. Kanatlarda Emre ile Rossi favori. Jesus, ön liberoda Zajc ile İsmail'den birisini tercih edecek. Altay kaleyi devralacak. Luan Peres ise forma bekliyor.