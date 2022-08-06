Fenerbahçe, Süper Lig 'de sezonu pazartesi günü sahasında Ümraniyespor ile oynayacağı maçla açacak.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da sakat oyuncuların son durumu belli oldu!
Fenerbahçe Süper Lig'de yeni sezonu Ümraniyespor karşısında açacak. Sarı lacivertli ekipte, Dinamo Kiev ile oynanan rövanş maçında birçok oyuncu sakatlıklarla boğuşuyordu. Bu futbolcuların ise son durumu belli oldu. İşte ayrıntılar...
Sarı lacivertliler sezona iyi başlayarak Jorge Jesus önderliğinde hasret kaldığı şampiyonluğa ulaşmak istiyor.
Öte yandan eksiklerin son durumu merak konusu.