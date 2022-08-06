FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da sakat oyuncuların son durumu belli oldu!

Fenerbahçe Süper Lig'de yeni sezonu Ümraniyespor karşısında açacak. Sarı lacivertli ekipte, Dinamo Kiev ile oynanan rövanş maçında birçok oyuncu sakatlıklarla boğuşuyordu. Bu futbolcuların ise son durumu belli oldu. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 06.08.2022- 12:00