Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Emre Mor, Slovacko maçı sonrası konuştu. Emre Mor, "Bizden çok beklenti var ve ben de bunları gerçekleştirebileceğimizi düşünüyorum. Bu takımın şampiyonluk kazanma şansı oldukça yüksek." dedi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Emre Mor, Slovacko maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Bugün hocamın benden istediği şeyleri yerine getirmeye çalıştım. Oynamak istediğim futbolu gösterdiğim için çok mutluyum."

"Bizden çok beklenti var ve ben de bunları gerçekleştirebileceğimizi düşünüyorum. Bu takımın şampiyonluk kazanma şansı oldukça yüksek."