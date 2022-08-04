FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Attila Szalai Kanarya'dan ayrılacak mı? O gerçek ortaya çıktı

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Attila Szalai Kanarya'dan ayrılacak mı? O gerçek ortaya çıktı

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı lacivertli ekip kadrosuna önemli hamleler yaparken bazı futbolcuların ise geleceği merak konusuydu. O isimlerden birisi olan Attila Szalai'de flaş bir gerçek ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 04.08.2022- 15:51