Fenerbahçe'nin 2020-21 sezonunun devre arasında 2,2 milyon euroya transfer ettiği Attila Szalai, kısa sürede gösterdiği performansla adından söz ettirmişti.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Attila Szalai Kanarya'dan ayrılacak mı? O gerçek ortaya çıktı
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı lacivertli ekip kadrosuna önemli hamleler yaparken bazı futbolcuların ise geleceği merak konusuydu. O isimlerden birisi olan Attila Szalai'de flaş bir gerçek ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
Geride bıraktığımız sezonunda performansında düşüş yaşayan Attila Szalai, yeni sezon öncesi formuyla geçer not almıştı.
ATTILA SZALAI TRANSFERİNDE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Adı uzun süredir transfer dedikodularına karışan Attila Szalai'nin, Kim Min-Jae'nin ardından 2022-23 sezonu öncesi Fenerbahçe'den ayrılacağı öne sürülmüştü.