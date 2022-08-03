Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin Moussa Dembele aşkı yeniden alevlendi!
Fenerbahçe transfer haberi: Son olarak Alioski'yi renklerine bağlayan sarı-lacivertli ekipte gözler santrfor takviyesine çevrildi. Kanarya'nın golcü transferi için Lyon'dan Moussa Dembele'yi yeniden gündemine aldığı ifade edildi. İşte Fenerbahçe'nin yıldız golcü için düşündüğü teklif... (FB spor haberi)
Son olarak Alioski'yi renklerine bağlayan sarı-lacivertli ekipte gözler golcü transferine çevrildi.
Süper Lig'in ilk santrası yaklaşırken golcü transferini hala çözüme kavuşturamayan Fenerbahçe büyük oynamaya devam ediyor.