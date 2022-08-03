İddialara göre Göztepe'nin 1 milyon Euro civarında bir talepte bulunduğu, eski futbolcu olup halen Halil Akbunar gibi isimlerin menajerliğini yapan Ulaş Ortakaya'nın sarı-lacivertlilerde forma giyen oğlu stoper Emir Ortakaya'yı da bonservisiyle Fenerbahçe'den istediği vurgulandı.