Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe'nin elden çıkarmaya çalıştığı kalecisi İrfan Can Eğribayat'a Fenerbahçe'nin talip olduğu öğrenildi.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan İrfan Can Eğribayat harekatı! Göztepe'nin teklifi...
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertli ekip Altay Bayındır'ın yanına bir kaleci daha transfer etmek istiyor. Birçok isimle görüşmeler devam ederken hedefteki file bekçilerinden birisini de İrfan Can Eğribayat olduğu ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
Birinci kalecisi Altay Bayındır'a alternatif isim arayan sarı-lacivertlilerin İrfan Can transferi için Göztepe ile görüşmelere başladığı ifade edildi.
Bir dönem Galatasaray'ın da istediği, yaz döneminde Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in de ilgilendiği İrfan Can için Göztepe'nin para artı futbolcu talep ettiği bildirildi.