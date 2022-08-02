Altay Bayındır'ın sakatlanması üzerine kaleci arayışına hız veren Fenerbahçe'de gündemde 3 isim var.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den kaleci operasyonu! Altay Bayındır'ın arkasına 3 aday
Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın sakatlanması ve Berke Özer'in takımdan ayrılmasının ardından kaleci problemi yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde, Slovacko maçında kalede Osman Ertuğrul'un oynaması beklenirken, Kanarya kaleci transferinde gündemine 3 ismi aldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre, ilki Ertuğrul Taşkıran... 32 yaşındaki eldiven için Kasımpaşa'nın talepleri yüksek.
Bu nedenle henüz ortak nokta bulunamadı...