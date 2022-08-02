FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'da Jorge Jesus raporu sundu! 9 ayrılık birden...
Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Fenerbahçe'de Jorge Jesus takımda istemediği isimleri yönetimi bildirdi. Özellikle yabancı sayısını da düşünen Jesus buna göre kararlar aldı. İşte Jesus'un kadroda düşünmediği o futbolcular...(FB SPOR HABERLERİ)
Sarı-lacivertliler bir yandan da yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor.
Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda gelecek ve gidecek isimler de belirlenmeye başladı.