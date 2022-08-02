FENERBAHÇE HABERLERİ: Felipe Jonatan'dan transfer itirafı! "Görüşme yapıyorlar"

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev'e elenen Fenerbahçe, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Avrupa'da Slovacko ile karşılaşacak sarı-lacivertliler, Süper Lig'de ise Ümraniyespor'u konuk edecek. 8 günde 3 önemli mücadelede sahne alacak Kanarya'da transfer çalışmaları da devam ediyor. Santos'ta forma giyen Felipe Jonatan, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu ve Fenerbahçe'nin kendisine teklif yaptığını doğruladı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)