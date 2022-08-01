Fenerbahçe Slovacko maçı - CANLI İZLE 📺 | Fenerbahçe - Slovacko maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Jorge Jesus yönetiminde 3 kulvarda mücadele edecek olan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev'e elendikten sonra yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda devam edecek. Fenerbahçe, Slovacko ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fenerbahçe - Slovacko maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 01.08.2022- 12:30 Güncelleme Tarihi: 01.08.2022- 12:30