Orta saha, kanat ve stoper transferlerini tamamlayan Fenerbahçe'de gözler forvete çevrildi. A klas bir golcü almak isteyen yönetim, listedeki isimler için temasları sürdürüyor. Fotomaç'ın haberine göre Alassane Plea hala gündemde. M'Gladbach'ın rakamı istenen seviyeye çekmesi halinde Fransız santrfor ile temasa geçilecek. Leipzig, Alexander Sörloth'u gözden çıkarırsa bu defterin yeniden açılabileceği belirtildi. Boupendza ise yönetime önerildi. Porto'nun İranlı golcüsü Mehdi Taremi için de nabız yoklandığı ileri sürüldü... Sürpriz bir oyuncu için çalışma yürütüldüğü de iddialar arasında...