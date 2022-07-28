Forvet transferinde henüz sonuç alamayan Fenerbahçe'nin, Porto'nun yıldız golcüsü Mehdi Taremi'ye teklif yaptığı öğrenildi. Sarı lacivertlilerde hedefteki diğer isim Alassane Plea için de M'Gladbach'ın kararı bekleniyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Golcü transferinde henüz sonuç alamayan Fenerbahçe'nin Porto'nun İranlı yıldızı Mehdi Taremi'ye teklif yaptığı bildirildi.

30 yaşındaki İranlı oyuncu geçtiğimiz sezonu 26 gol ve 17 asist ile kapatarak süper bir istatistik yakaladı.

Fotomaç'ın haberine göre, hedefteki diğer isim Alassane Plea için M'Gladbach'ın kararı bekleniyor.

Aaron Boupendza ise menajerler aracılığıyla yönetime önerildi.