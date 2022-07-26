Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, kadrosuna yeni bir isim daha kattı. Sarı lacivertli kulüp Gustavo Henrique'nin transferi için oyuncu ve kulübü Flamengo ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Brezilyalı oyuncu detaylı görüşmeler için İstanbul'a geldi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcu Gustavo Henrique'nin transferinde mutlu sona ulaştı.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Flamengo forması giyen Gustavo Henrique'nin transferi için oyuncu ve kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığı bildirildi. Brezilyalı oyuncu sağlık kontrolünden geçmek için İstanbul'a geldi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Flamengo'da birlikte çalışmışlardı.

Fenerbahçe, bu transfer için Flamengo'ya 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Sarı-lacivertliler, oyuncuyla da 3 yıllık kontrat imzalayacak.

GUSTAVO HENRIQUE KİMDİR?

24 Mart 1993 yılında Brezilya'nın Sao Paulo kentinde dünyaya gelen Gustavo Henrique, 196 cm boyundadır. Stoper mevkisinde oynayan Gustavo Henrique, Santos B takımında futbola başlamıştır.



Uzun yıllar Santos forması giyen Henrique, 2019-2020 sezonunda Flamengo'ya transfer olmuştur.

Flamengo formasıyla toplam 83 maçta forma giyen Gustavo Henrique, 8 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 2.8 milyon euro olarak gösteriliyor.