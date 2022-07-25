Geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe forması giyen Fransız savunma oyuncusu Adil Rami, Türkiye günlerine dair flaş açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, Türk bir menajere sahip olmadığı için sarı lacivertlilerde forma giyemediğini ifade etti. Rami ayrıca, "Bir Türk menajer ile çalıştığın zaman bu primin teknik direktör ile paylaşıldığını ve antrenörün de bu sebeple seni oynatmak zorunda kaldığını" iddia etti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla getirilen ancak gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Adil Rami, sarı lacivertlilerde geçirdiği günler hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

RAMI OYUNA ALINMADI

Bir maçta başından geçenleri anlatan Rami, "Teknik direktör beni oynatmıyordu. Bekliyorum, bekliyorum... 1 defans oyuncusu sakatlandı. Daha sonra ikincisi sakatlandı. hiyerarşide üçüncü stoper oyuncusu bendim. Bir zaman sonra takımda sağlam savunma oyuncusu kalmadı. Kendime artık sıra bende oynayacağım dedim. Bu sefer ise 6 numarayı geriye çekti. Neden böyle olduğunu çözmeye çalışıyorum. Antrenmanlara devam ediyorum. Birgün takımın bir numaraları stoperi benimle birlikte yedek kulübesindeydi. Neden? Çünkü taraftar ıslıklamıştı. Kendisi de çok kötü oynamıştı. Artık oynayamıyordu. Maçta 3-0, 3-1 veya 4-1 öndeydik.75-80. dakika doğru o savunma oyuncusunu oyuna aldı. Zaten kazanıyoruz. Niye savunma oyuncusu alıyorsun oyuna?" şeklinde konuştu.

"MENAJERLER İLE TEKNİK DİREKTÖRLER PRİMİ PAYLAŞIYOR"

Bir Türk menajer ile arasında geçen konuşmayı da anlatan Rami, birgün bir Türk menajer beni aradı ve Çin Ligi'nden iyi bir teklif getirdiğini söyledi. O ara Çin'de olan Rennes teknik direktörü Bruno Genesio ile de bir görüşmem oldu. O menajer bana daha sonra 'Fenerbahçe'de neden oynayamıyorsun biliyor musun?' dedi. Neden diye sordum. 'Çünkü menajerin kız kardeşin, yabancı birisi. Türk bir menajer ile çalışmalısın' dedi bana. Bu işlerin nasıl olduğunu bilmediğim için neden diye sordum. Bana sözleşmemde belirli sayıda maça çıkmam halinde 200, 300 ve 500 bin Euro gibi primler olup olmadığı sordu. Bende evet cevabı verdim. 'İşte bu yüzden oynamayacaksın' dedi." diye konuştu.

ALAKAYI SORGULADI

İddialarına devam eden Adil Rami, "Ne alaka diye sorduğumda ise Bir Türk menajer ile çalıştığın zaman bu primin teknik direktör ile paylaşıldığını ve antrenörün de bu sebeple seni oynatmak zorunda kaldığını söyledi. O zaman bazı şeyleri anladım ve futbolu bırakmayı düşündüm." ifadelerini kullandı.

Milan, Valencia, Sevilla gibi kulüplerde altın çağını yaşayan Rami, 2019/20 sezonunun başında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sezonun devre arasında takımdan ayrılan Rami, Rus ekibi Sochi'ye transfer olmuştu.