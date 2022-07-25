Fenerbahçe transfer haberi: Kim Min-Jae'nin Napoli'ye gidecek olması nedeniyle stoper takviyesi için harekete geçen sarı-lacivertli yönetim, Flamengo Forması giyen Gustavo Henrique ile anlaşmaya vardı. İşte transferin detayları...

Kim Min-Jae'nin Napoli ile anlaşması üzerine savunmayı güçlendirmek için çalışma başlatan Fenerbahçe, Flamengo forması giyen Gustavo Henrique'de mutlu sona ulaştı... Fotomaç'ın Brezilya basınından derlediği habere göre sarı-lacivertliler ile Flamengo, 29 yaşındaki stoper için yapılan pazarlıklarda el sıkıştı. Anlaşmaya göre Kanarya, 1.96 boyundaki savunmacı için 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Transferin kulüpler arasındaki evrak işlemlerinin tamamlanmasının ardından resmiyete döküleceği ifade edildi.

JESUS'UN ÖĞRENCİSİ

Gustavo Henrique ve temsilcisi, işlemler bittikten sonra İstanbul'a gelecek... 1.96 boyundaki oyuncu kariyerinde Santos ve Flamengo formaları giydi. Stoperde görev yapan sambacı toplamda 219 resmi maça çıkıp; 15 gol+5 asistlik skor katkısı sağladı. Ocak 2020'de o dönem Flamengo'nun başında olan Jesus'un isteğiyle Santos'tan transfer edilen savunmacı, 2021-22 sezonunda 10 maçta 2 gol kaydetmişti. Flamengo, son antrenmana çıkmayan Gustavo Henrique'yi dün oynanan Avai maçının kadrosuna da almadı.