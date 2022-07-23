Fenerbahçe transfer haberi: Sarı-lacivertlilerde yeni sezon öncesi kadroyu güçlendirmek için çalışmalar devam ediyor. Kanarya, forvet transferi için Plea ve Bertrand Traore ile ilgileniyor. İşte detaylar...

Golcü arayan Fenerbahçe'de ilk hedef olan Alassane Plea'nın talipleri artıyor. L'Equipe'in haberine göre, Fransız forvet için Marsilya ve Nice, M'Gladbach'a teklif yaptı. Kulübüyle bir yıllık sözleşmesi kalan santrafor için Fenerbahçe son olarak 4 milyon euro bonservis bedeli önerdi ve yanıt bekliyor. Gladbach'ın ise 7-8 milyon euro istediği ileri sürüldü. Plea, 2018'de Nice'den 23 milyon euro karşılığında Alman ekibine gitmişti.

F.BAHÇE'DEN TRAORE BOMBASI!

Fotomaç'ın haberine göre Fenerbahçe için son iddia Burkina Faso'dan geldi. Sarı-lacivertlilerin, Burnley ve Lyon ile birlikte Aston Villa'da forma giyen Bertrand Traore ile ilgilendiğini ifade edildi. 26 yaşındaki kanat+forvetin Lyon'un teklifini geri çevirdiği, Burnley'in ise Traore'nin maaşını karşılamasının zor olduğu vurgulandı. Fenerbahçe'nin tek aday kaldığı bildirildi. Chelsea, Ajax ve Lyon kariyerli yıldız oyuncu, Villa'da iki sezonda 48 maça çıkıp, 8 gol+7 asist üretti. İki yıl daha kontratı olan Traore'nin piyasa değeri 16 milyon euro.