Fenerbahçe'de transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bir süredir İtalyan kulübü Cagliari'de forma giyen Joao Pedro ile ilgilenen sarı lacivertli ekip sambacı orta sahayı KAP'a bildirdi. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe, Joao Pedro'yu 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Brezilya asıllı İtalyan futbolcu Joao Pedro Geraldino Dos Santos Galvao'yu kadrosuna kattı. Joao Pedro, kendisini 3 yıllığına Sarı Lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu. Joao Pedro Geraldino Dos Santos Galvao'ya 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" denildi.

"EN İYİ TERCİHİ YAPTIM"

Transferi sonrası konuşan Joao Pedro, "Çok büyük bir kulübe geldim. Çok büyük mutluluk yaşıyorum. Eşsiz bir kulüp gerçekten, en iyi tercihi yaptığımı düşünüyorum. Birlikte çok mutlu olacağız." ifadelerini kullandı.