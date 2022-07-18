Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Nino operasyonu! Görüşmeler başladı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Güney Koreli stoperi Min-Jae Kim'i Fransız ekibi Rennes'e göndermeye hazırlanan Fenerbahçe, stoper transferi için düğmeye bastı. Teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda arayışlarını hızlandıran sarı-lacivertliler, Fluminense forması giyen Nino için Brezilya ekibiyle görüşmelere başladı. Öte yandan Nino'nun da teknik direktör Jorge Jesus ile çalışmaya sıcak baktığı öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Joao Pedro transferi için geri sayıma geçen sarı-lacivertliler, stoper takviyesi için de girişimlerini hızlandırdı.
Güney Koreli stoperi Min-Jae Kim için Rennes ve Napoli ile temas halinde olan sarı-lacivertliler, Fransız ekibiyle 18.5 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladı.