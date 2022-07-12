FENERBAHÇE HABERİ: Willian Arao'da beklenmedik gelişme! Transfer çıkmaza mı girdi?

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertliler, Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda transfer arayışına devam ediyor. Kanarya'da gündem orta saha transferi. Yönetim, Jesus'un eski öğrencisi Willian Arao'yu kadrosuna katmak için harekete geçmiş ve Flamengo'yla her konuda anlaşma sağlamıştı. Ancak transferde beklenmedik bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)