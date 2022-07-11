Golcü transferini henüz gerçekleştirmeyen Fenerbahçe için İtalya'dan bomba bir iddia geldi...
Fenerbahçe'den çifte bomba! Edinson Cavani ve Luis Suarez...
Gelecek sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler şu ana kadar Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor'u kadrosuna katarken, İtalyan basını flaş bir iddiada bulundu. Kanarya'nın dünyaca ünlü iki yıldız Edinson Cavani ve Luis Suarez'le ilgilendiği öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fotomaç'ın Calciomercato'dan derlediği haberde, boşta olan ve henüz hiçbir takımla anlaşmayan Luis Suarez ve Edinson Cavani'nin rotasını Türkiye'ye kırabileceklerini savundu.
Haberde, "Cavani ve Suarez, Arjantin'den ve MLS'den teklifler almasına rağmen, ikisi de henüz Avrupa futbolunu kalıcı olarak geride bırakmadı ve kariyerlerinde ilk kez aynı kulüpte yer alabilirler.