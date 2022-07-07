Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, sarı lacivertlilerde görev yaptığı dönemde yardımcısı olan Selinay Gürgenç ile dünya evine girdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Ajansspor'un haberine göre, Fransız ekibi Toulouse'un başkanlığını yapan sarı-lacivertlilerin eski sportif direktörü Damien Comolli, Fenerbahçe'de kendisinin yardımcılığını yapan Selinay Gürgenç ile dünya evine girdi.

Ülkeye, şehre, insanlara aşık oldum, kulübe aşık oldum



Comolli geçtiğimiz aylarda yapılan röportajda Fenerbahçe'ye geldiği için pişman mısın sorusuna "Hayır, asla, asla. Asla da olmayacağım. Ülkeye, şehre, insanlara âşık oldum, kulübe aşık oldum. Hâlâ Fenerbahçe Beko'nun oynadığı her EuroLeague maçını izliyorum." cevabını vermişti.