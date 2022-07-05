TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe’den Willian Arao hamlesi! Flamengo’nun cevabı ortaya çıktı

Fenerbahçe transfer haberi: Şu ana kadar Emre Mor, Lincoln Henrique ve Bruma'yı kadrosuna katan sarı-lacivertli ekipte gözler orta saha transferine çevrildi. William Carvalho'yu maliyetli bulan Fenerbahçe yönetiminin Willian Arao için teklifte bulunduğu ortaya çıktı. Brezilya basınında yer alan habere göre Flamengo, sarı-lacivertlilerin teklifine yanıt verdi. İşte o gelişmenin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)

Bora Salgın| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 05.07.2022- 11:03 Güncelleme Tarihi: 05.07.2022- 11:04