Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus önderliğinde 5. hazırlık maçına çıkıyor. Sarı-lacivertliler bundan önce 4 hazırlık maçına çıkarken; 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yeni sezon öncesi umut verdi. Fenerbahçe Mol Fehervar maçının CANLI ANLATIMINA haberimizden ulaşabilirsiniz... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında Macaristan temsilcisi Mol Fehervar ile özel maçta karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe - Mol Fehervar maçının tüm detayları haberimizde...

FENERBAHÇE MOL FEHERVAR İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Szalai, Kim, Ferdi, İsmail, İrfan Can, Pelkas, Bruma, Rossi, Serdar Dursun.

Mol Fehervar: Rockov, Nego, Rus, Lüftner, Shabanov, Hangya, Pinto, Pokorny, Dardai, Zivzivadze, Petryak.

FENERBAHÇE - MOL FEHERVAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Mol Fehervar maçı 5 Temmuz Salı günü 19:30'da başladı. Mücadele S Sport'ta canlı yayınlanıyor.

FENERBAHÇE YOUTUBE KATIL NEDİR?

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