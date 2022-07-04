Fenerbahçe, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gelecek sezon şampiyon olacak kadroyu kurmak istiyor.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Galatasaray'a Isco çalımı!
Transfer haberi: Orta sahasını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, flaş bir ismi gündemine aldı. Sarı-lacivertli ekibin, Galatasaray'ın da ilgilendiği Isco için devreye girdi. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları... (FB spor haberi)
Kanarya bu bağlamda Lincoln, Bruma, Emre Mor takviyeleriyle hücum hattını güçlendirmişti.
Avusturya kampında bulunan Fenerbahçe'de Jesus, yapılacak yeni takviyeler için de görüş bildiriyor.