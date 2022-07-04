TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Galatasaray'a Isco çalımı!

Transfer haberi: Orta sahasını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, flaş bir ismi gündemine aldı. Sarı-lacivertli ekibin, Galatasaray'ın da ilgilendiği Isco için devreye girdi. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 04.07.2022- 12:30