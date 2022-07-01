Fenerbahçe - Partizan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Jorge Jesus'u takımın başına getiren, Emre Mor, Bruma, Lincon Henrique gibi yıldızları kadrosuna katan Fenebahçe, Partizan ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fenerbahçe - Partizan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2021-2022 sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda 3 kulvarda yarışacak. Jorge Jesus'u takımın başına getiren Fenerbahçe, Partizan ile hazırlık maçında karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Partizan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - PARTIZAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Partizan maçı 2 Temmuz Cumartesi günü 19:30'da oynanacak. Müsabaka TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

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