Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla Fenerbahçe'nin öne çıkan isimlerinden olan Mert Hakan Yandaş'ın talipleri artıyor. Son olarak Rus ekibi CSKA Moskova'nın da istediği 27 yaşındaki futbolcuya Glasgow Rangers'ın da talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin yıldızı Mert Hakan Yandaş transferin gözdesi olmaya devam ediyor. Başarılı futbolcu için resmi teklif ileten son ekip Rangers oldu. İskoç devi, Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.

Fenerbahçe'nin 2021-22 sezonunu ikinci sırada tamamlamasında başrol oynayan isimler arasında yer alan Mert Hakan Yandaş, transferde aranan adam konumuna geldi. CSKA Moskova'nın resmi teklifte bulunduğu oyuncu için Atalanta, Torino gibi takımlar da dirsek teması kurmuştu.

Mert Hakan Yandaş için CSKA Moskova'nın yaptığı 5 milyon euroluk teklifi reddeden Fenerbahçe, bu kez Rangers'dan resmi teklif aldı. Akşam'ın haberine göre İskoç devi, Mert Hakan Yandaş için ilk kez mayıs ayının başında Fenerbahçeli yetkililer ile temasa geçip oyuncunun durumunu sormuştu.

4 MİLYON EURO ÖNERDİLER

Ancak Rangers'ın Mert Hakan Yandaş için yaptığı teklif 4 milyon euro olunca Fenerbahçe bu rakamı hiç düşünmeden reddetti. İskoç devinin teklifi, CSKA Moskova'nın da altında kalırken Fenerbahçe'nin talebi çok daha yüksek seviyeler.

Rangers'ın Fenerbahçe'nin kapısını yeni bir teklifle çalıp çalmayacağı merak edilirken, Mert Hakan Yandaş için CSKA Moskova'nın da teklifini yükselteceği iddia edilmişti.