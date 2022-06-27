Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor!

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına günün ikinci antrenmanıyla devam etti. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların koşu ile ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışmaları yaptığı bildirildi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 27.06.2022- 20:38