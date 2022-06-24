Fenerbahçe'de yeni sezonun hazırlıkları sürüyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya 2 gol atmıştı! Sunday Adetunji gündeme geldi
Süper Lig'de gelecek sezon hasret kaldığı şampiyonluğa ulaşmak isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor. Forvet transferine yoğunlaşan sarı lacivertli ekibin gündemine flaş bir isim geldi. Kanarya, hazırlık maçında 2 gol atan Shkupi'nin forveti Sunday Adetunji için harekete geçti. İşte detaylar...
Teknik direktör Jorge Jesus önderliğinde Kanarya, sezon öncesi sıkı bir çalışma yapıyor.
Taraftarlar hasret kaldıkları şampiyonluğun bu sezon gelmesini bekliyor.