Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde 2022/2023 sezonu için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçına çıkıyor.
İlk hazırlık maçını Shkupi ile oynayan sarı-lacivertliler, ikinci hazırlık maçında Arnavutluk temsilcisi KF Tirana ile karşılaşacak.
FENERBAHÇE - KF TIRANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fenerbahçe ile KF Tirana arasında oynanacak hazırlık maçı 25 Haziran Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak ve Fenerbahçe YouTube Katıl'dan canlı yayınlanacak.
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Portekizli teknik adam Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya şampiyonu Shkupi ile 2-2 berabere kalmıştı.