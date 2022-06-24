Fenerbahçe - KF Tirana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe - KF Tirana CANLI İZLE

Fenerbahçe - KF Tirana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe - KF Tirana CANLI İZLE

Fenerbahçe haberi: Yeni sezon hazırlıklarına son sürat devam eden sarı-lacivertli ekip, ikinci hazırlık maçını Arnavutluk ekibi KF Tirana ile yapacak. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde oynanacak olan mücadelenin yayın bilgileri taraftarlar tarafından aratılıyor. Peki, Fenerbahçe - KF Tirana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Fenerbahçe - KF Tirana maçının yayınına ait detaylı bilgiler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 24.06.2022- 20:04