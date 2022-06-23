Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertli ekibin gündemindeki isim Abdülkerim Bardakcı. Bir süredir temaslarını sürdüren ve Konyaspor'la anlaşan Kanarya'ya Abdülkerim cephesinde pürüz çıktı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertli ekibin gündemindeki isim Abdülkerim Bardakcı. Bir süredir temaslarını sürdüren ve Konyaspor'la anlaşan Kanarya'ya Abdülkerim cephesinde pürüz çıktı.

TRT Spor'un haberine göre; Sarı lacivertliler ile Konyaspor, futbolcunun transferi konusunda anlaştı fakat Fenerbahçe Abdülkerim'in maaş taleplerini karşılamadı.

GALATASARAY DEVREDE

Galatasaray'ın Abdülkerim Bardakcı transferi için devreye girdiği öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, milli futbolcunun transferi konusunda Konyaspor ile görüşmelere başladı.