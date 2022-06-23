Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertli ekibin gündemindeki isim Abdülkerim Bardakcı. Bir süredir temaslarını sürdüren ve Konyaspor'la anlaşan Kanarya'ya Abdülkerim cephesinde pürüz çıktı.
TRT Spor'un haberine göre; Sarı lacivertliler ile Konyaspor, futbolcunun transferi konusunda anlaştı fakat Fenerbahçe Abdülkerim'in maaş taleplerini karşılamadı.
GALATASARAY DEVREDE
Galatasaray'ın Abdülkerim Bardakcı transferi için devreye girdiği öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, milli futbolcunun transferi konusunda Konyaspor ile görüşmelere başladı.